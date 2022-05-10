فيضانات مدمرة تقسم جسرا لنصفين في باكستان.. فيديو وصور

تعرضت باكستان لسلسلة فيضانات مفاجئة مدمرة، بعدما أدت موجة حارة قاسية إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث اقتربت الحرارة من 50 درجة مئوية.

وتسببت الفيضانات في تدمير جسر حيوي وإلحاق أضرار بمنازل ومبانٍ في شمال البلاد، بعدما تخطت درجة الحرارة في مدينة جاكوب آباد، 49 درجة مئوية صباح 30 أبريل الماضي، بينما واجهت باكستان الشهر الماضي أحر أبريل على الإطلاق منذ عام 1961.

وأدت درجات الحرارة القياسية لتسارع ذوبان الثلوج في بحيرة جليدية، قرب نهر شيشبار الجليدي (شمال البلاد)، مما أسفر عن فيضان مفاجئ بقرية على الحدود مع الصين.

وشهدت قرية حسن آباد، التابعة لولاية هونزا الباكستانية على الحدود مع الصين، انهيار جسر حيوي على الطريق الدولي الرابط بين باكستان والصين "طريق كاراكورام"، حسب مقطع فيديو لوسائل إعلام باكستانية.



وجرف الفيضان محطتين لتوليد الكهرباء في حسن آباد، فيما أعلنت السلطات الباكستانية أنها ستقوم بتركيب جسر مؤقت في غضون شهر.

وقال محمد عثمان علي، نائب مفوض منطقة هونزا، إن منطقته تتعرض للفيضانات الناجمة عن ذوبان الجليد بشكل روتيني، منذ عام 2018.

وأضاف: "لحسن الحظ ليس لدينا عدد كبير من السكان في المناطق المحيطة بالبحيرة الجليدية"، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح.

وأكد عثمان أن مياه الفيضان دمرت أراضي زراعية ومشاريع طاقة وبعض المنازل، وتابع: "كل هذا مرتبط بتغير المناخ".

وفي وقت سابق، قالت شيري رحمن، الوزيرة الباكستانية المسئولة عن مكافحة تغير المناخ، إنه لأول مرة منذ عقود تنتقل باكستان من فصل الشتاء إلى الصيف دون المرور بفصل الربيع.

وقد تشهد باكستان المزيد من الفيضانات هذا الأسبوع، في ظل توقعات بموجة جديدة من الطقس الحار، مع درجات حرارة قصوى تصل إلى 50 درجة مئوية، يومي الأربعاء والخميس.

كما عانت جارتها الهند موجات حارة قاسية تسببت في تضرر الطرق وإغلاق المدارس وإصدار إنذارات حرائق أو تحذيرات من تفشي الأمراض.

وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص في المنطقة يواجهون خطر التعرض لتأثيرات ترتبط بارتفاع درجات الحرارة، وربطوا القدوم المبكر للصيف بظاهرة التغير المناخي.