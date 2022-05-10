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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

صدى البلد

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن تعرضها إلى الإصابة خلال تصويرها أحد مشاهدها مسلسلها “ يوتيرن ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022. 

شاهد الفيديو:


وأكدت ريهام حجاج فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تعرضت الى كسر فى الأسنان مما أدى الى تورم وجهها ، الا انها رفضت الغاء التصوير واستكملت مشاهدها. 


وكانت قد طرحت الحلقة 30 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it .

وجاءت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل يوتيرن بالعديد من الاحداث ، حيث قررت يارا ( ريهام حجاج ) الانتقام من كل ظلمها ، حيث قامت بتحريض زوجه شوقي ( محمود حافظ ) علي الذهاب لخالد ( كريم قاسم ) في المنزل ، ثم حضر زوجها ، وقام بطعنه وتم القبض عليهما ، حيث حكم علي خالد بالسجن لمدة ٣ سنوات واصيب باعاقه مستديمة ، وحصلت هدي ( عبير صبري ) علي الطلاق منه .

اما اميرة ( نانسي صلاح ) فقد تم القبض عليها في قضية اداب وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات ، فيما تم القبض علي ياسر ( محمود حجازي ) الا ام والده تنازل عنه البلاغ المقدم ضده ، وقام بالتقدم للزواج من ابنه خالته .

شاهد الفيديو:

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