غداً.. انطلاق امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة

قال أشرف سلومة وكِيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إنه تنطلق غداً الأربعاء الموافق 11 مايو، أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوي العام.

وذلك بمدارس التعليم الثانوي بالإضافة إلى عدد 100 مدرسة خاصة بتعليم الجيزة، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقد تم عمل اختبار لقياس كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة وكانت النتيجة ١٠٠٪ نسبة التمكين في الدخول علي منصة الامتحانات.

و يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وبلغ اجمالى المتقدمين لطلاب الصف الأول الثانوي 74919 طالب وطالبة وتعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الفترة الامتحان ورقياً وأسئلة مقالية بنسبة 30 % والفترة الثانية الكترونياً بنسبة 70% ( أسئلة الاختيار من متعدد ) من خلال المنصة الالكترونية كما التنبيه على جميع أبنائنا الطلاب بشحن التابلت والتأكد من تحديثه وتفعيل المنصة .

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 12 مايو والبالغ عددهم 71399 طالب وطالبة .

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً.

وعلى السادة مديري العموم بالإدارات التعليمية المرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.

وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان.

مشددا على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.