النيابة تصرح بدفن ضحيتي حادث مطار بورسعيد ومثول 3 مصابات للرعاية الطبية

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني الطالبتين جنى مزروع ورنا شرف ضحيتي حادث انقلاب سيارة أمام مطار بورسعيد عصر اليوم فارقت إحداهما الحياة وقت وقوع الحادث والأخرى عقب وصولها إلى المستشفى بقليل .

هذا وتمثل 3 مصابات كانا برفقتهم بمستشفى زهور بورسعيد التابعة للرعاية الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للعلاج داخل الرعاية المركزة فى محاولة لإنقاذ حياتهن بسبب عدم استقرار الحالة الصحية .

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفى زهور بورسعيد ان الفرق الطبية بالمستشفى تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة الطالبات الثلاث والتي خضعت أحداها للعمليات تحت اشراف مباشر من الدكتور مصطفى شعبان مدير عام هيئة الرعاية فى بورسعيد .

هذا ومن المنتظر أن تشيع بورسعيد جنازة المتوفيتين إلى رحمة الله بعد قليل من مسجد الكبير المتعال عقب انتهاء إجراءات الجنازة .

كانت طالبة بالصف الأول الثانوى لقت مصرعها فى حادث تحطم سيارة على طريق بورسعيد دمياط السريع أمام المطار عقب انقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها و 4 من زملائها اصيبوا جميعا فارقت إحداهما الحياة عقب وصولها للمستشفى ليبقى ثلاث حالتهم خطيرة وفق الفحوصات الطبية .

كان طريق مطار بورسعيد شهد اليوم الثلاثاء حادثا تسبب في مصرع طالبة وإصابة 4 طالبات آخرين، وذلك بعد انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة.

هذا وتلقت هيئة الإسعاف المصرية بلاغًا من المواطنين بوجود حالات إصابة ووفيات نتيجة انقلاب سيارة ملاكي من فئة نيسان، وتصادم السيارة بعمود إنارة، امام مطار بورسعيد

وتمكن فريق إسعاف بورسعيد من إخراج المتواجدين بداخل السيارة، وجري نقلهم علي الفور لمستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وتبين أن علياء ياسر عامر 16 عامًا، ونورا محمود مرزوق 16 عامًا، وهالة السيد أبو سعدة 16 عامًا، وجنى تيسير مزروع 16 عاما و التى فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى و 17 عامًا، وجثة رانا عمر شرف.

ويتابع الدكتور محمد محسن مدير مستشفى زهور بورسعيد وفريق أطباء هيئة الرعاية الصحية جهودهم لمحاولة إنقاذ الحالات المصابة مؤكدين ان جميع حفلات المصابين غير مستقرة، ويعانون من نزيف بالمخ وكسور بقاع الجمجمة، بجانب الكسور المتفرقة بالجسد.

ومن جانبه كلف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ، فريقا جنائيا للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.