عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تصرح بدفن ضحيتي حادث مطار بورسعيد ومثول 3 مصابات للرعاية الطبية

اسعاف
اسعاف

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني الطالبتين جنى مزروع ورنا شرف ضحيتي حادث انقلاب سيارة أمام مطار بورسعيد عصر اليوم فارقت إحداهما الحياة وقت وقوع الحادث والأخرى عقب وصولها إلى المستشفى بقليل .

هذا وتمثل 3 مصابات كانا برفقتهم بمستشفى زهور بورسعيد التابعة للرعاية الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للعلاج داخل الرعاية المركزة فى محاولة لإنقاذ حياتهن بسبب عدم استقرار الحالة الصحية .

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفى زهور بورسعيد ان الفرق الطبية بالمستشفى تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة الطالبات الثلاث والتي خضعت أحداها للعمليات تحت اشراف مباشر من الدكتور مصطفى شعبان مدير عام هيئة الرعاية فى بورسعيد .

هذا ومن المنتظر أن تشيع بورسعيد جنازة المتوفيتين إلى رحمة الله بعد قليل من مسجد الكبير المتعال عقب انتهاء إجراءات الجنازة .

توريد 2500 طن قمح لمطاحن بورسعيد و1000 لصوامع القنطرة شرق

محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم تخرج دفعة 2022 تخصص ملابس جاهزة.. صور

دخول وخروج 30 سفينة بموانئ بورسعيد خلال عمليات التدوال اليوم

وكيل تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحانات نهاية العام بمدارس شمال التعليمية

محافظ بورسعيد يستعرض المشروعات القومية والخدمية العملاقة خلال الآونة الأخيرة

الفدائي محمد مهران في ذكرى رحيله الأولى.. واجه الاحتلال على أرض بورسعيد ورفض إفشاء أسرار المقاومة.. فدفع عينيه ضريبة لوطنيته

مصرع طالبة ثانوي وإصابة 4 من زملائها في تحطم سيارة على طريق بورسعيد - دمياط

كانت طالبة بالصف الأول الثانوى لقت مصرعها فى حادث تحطم سيارة على طريق بورسعيد دمياط السريع أمام المطار عقب انقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها و 4 من زملائها اصيبوا جميعا فارقت إحداهما الحياة عقب وصولها للمستشفى ليبقى ثلاث حالتهم خطيرة وفق الفحوصات الطبية . 

كان طريق مطار بورسعيد شهد  اليوم الثلاثاء حادثا تسبب في مصرع طالبة وإصابة 4 طالبات آخرين، وذلك بعد انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة.

هذا وتلقت هيئة الإسعاف المصرية بلاغًا من المواطنين بوجود حالات إصابة ووفيات نتيجة انقلاب سيارة ملاكي من فئة نيسان، وتصادم السيارة بعمود إنارة، امام مطار بورسعيد 

 وتمكن فريق إسعاف بورسعيد من إخراج المتواجدين بداخل السيارة، وجري نقلهم علي الفور لمستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وفاة ثاني ضحايا حادث مطار بورسعيد متأثرة بجراحها

وتبين أن علياء ياسر عامر 16 عامًا، ونورا محمود مرزوق  16 عامًا، وهالة السيد أبو سعدة 16 عامًا، وجنى تيسير مزروع 16 عاما و التى فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى و 17 عامًا، وجثة رانا عمر شرف.

ويتابع الدكتور محمد محسن مدير مستشفى زهور بورسعيد وفريق أطباء هيئة الرعاية الصحية  جهودهم لمحاولة إنقاذ الحالات المصابة مؤكدين ان جميع حفلات المصابين  غير مستقرة، ويعانون من نزيف بالمخ وكسور بقاع الجمجمة، بجانب الكسور المتفرقة بالجسد.

ومن جانبه كلف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ، فريقا جنائيا للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

بورسعيد مصطفى شعبان الرعاية المركزة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي النيابة العامة الحالة الصحية الفحوصات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

شعبة الدواجن: 2700 جنيه زيادة في سعر طن العلف

الرئيس السيسي يضع يده على أخطر قضايا المجتمع.. الأحوال الشخصية القانون المنتظر

موضوعات متعلقة

وفاة ثاني ضحايا حادث مطار بورسعيد متأثرة بجراحها

مصرع طالبة ثانوي وإصابة 4 من زملائها في تحطم سيارة على طريق بورسعيد - دمياط

للاطمئنان على جودة القمح.. الغضبان يتفقد مطحن وشون المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد: محاضرات مراجعة لطلاب الشهادة الثانوية العامة 20 مايو

توريد 2500 طن قمح لمطاحن بورسعيد و1000 لصوامع القنطرة شرق

محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم تخرج دفعة 2022 تخصص ملابس جاهزة.. صور

دخول وخروج 30 سفينة بموانئ بورسعيد خلال عمليات التدوال اليوم

وكيل تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحانات نهاية العام بمدارس شمال التعليمية

ترشيحاتنا

الأهلي يهزم الاتحاد.. ويعادل النتيجة بنهائي دوري سوبر السلة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

وزير العدل: سجلت ملكيتي لعقار في 6 سنوات لما كنت رئيس نيابة

آبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch بعد عقدين من الزمن في تغيير صناعة الموسيقى

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

أم تستغيث من عدم رؤية أطفالها بسبب والدهم.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ