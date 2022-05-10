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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: نستهدف تسجيل 7 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات..فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري، إنه تم وضع تكلفة تسجيل العقارات في الشهر العقاري بحسابات دقيقة.


وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  سيتم توقيع عقاب في حالة زيادة مدة التسجيل عن 37 يوما في الشهر العقاري ".

 

وتابع عمر مروان :"   الرئيس السيسي وجه  بزيادة أعداد موظفي الشهر العقاري وصدر قرار من رئيس الوزراء بنقل 405 موظف لـ الشهر العقاري قبل عيد الفطر مباشرة ".

 

واكمل عمر مروان :"    أقصى رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري هي 4 آلاف جنيه وتم فصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل".

 

ولفت عمر مروان :"     نستهدف تسجيل  حوالي 7 مليون وحدة سكنية خلال الـ5 سنوات المقبلة ".
 

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