كلية السياحة والفنادق بالمنصورة تنظم ندوة عن التغيرات المناخية

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة أمس الثلاثاء ندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة والآثار)، وبريادة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والدكتورة دعاء سمير حزه وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أدارها الدكتور أحمد صالح أبو العينين منسق الكلية لشئون فعاليات التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، خلال كلمته، إلى تأثر قطاع الآثار والسياحة بالتغيرات المناخية لتعدد أنواع الأنشطة في هذا القطاع وتعرضها للتحديات المختلفة.

واستعرض الدكتور أحمد صالح أبو العينين، منسق كلية السياحة والفنادق لشئون فعاليات التغيرات المناخية، استعدادات جميع قطاعات الدولة لعقد المؤتمر العالمي لتغير المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا اهتمام الكلية بعقد الندوة واستضافة الخبراء ذوي التخصصات المختلفة في هذا المجال.

بدوره، أشار الدكتور مسعد مندور، وكيل كلية الآداب والمنسق العام لفعاليات التغيرات المناخية بجامعة المنصورة، إلى تأثير الاحترار العالمي على السياحة البيئية، وعلاقة تغير دراجات الحرارة في العالم وتأثيرها على السياحة، مضيفًا أن السياحة البيئية هي نوع من السياحة الصديقة للبيئة والمعتمدة على عناصر البيئة الطبيعة.