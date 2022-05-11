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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجلت الجزائر 4 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ14 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و804 حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و365 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قراراً بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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