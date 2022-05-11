مناقشة رواية ذئب وحيد للكاتب إبراهيم أحمد عيسي غدًا

تستضيف مكتبة نقوش الكاتب إبراهيم أحمد عيسى في حفل مناقشة وتوقيع رواية ذئب وحيد وذلك غدا الخميس ١٢ مايو في تمام الساعة ٧ مساء وتدير النقاش الناقدة الدكتورة سارة قويسي.

من الرواية

على أرض تلال الشمس عاش أشد الضواري فتكًا.

قتلة مجرمون، يمتطون قطيعًا من الذئاب، ويقودهم رجل يُدعى «الذئب».

لا أحد يعلم من أين جاءوا.

أرَّقوا ليالي العامة، وارتعدت منهم عروش السلاطين والحكام.

عدو متوحش، يجوب بحر الرمال، قاطعًا الطريق، وناهبًا القوافل، ومتحديًا مملكة وُلدت لتوِّها من رماد أخرى.

وبين الذئب الوحيد والمملكة العائدة كانت هذه الملحمة.





رواية ذئب وحيد هى احدى الروايات الثلاثة ( ثلاثية تلال الشمس ) وهى رواية باللغة العربية من تأليف الكاتب والمؤلف المصرى ابراهيم احمدعيسى و رواية ذئب وحيد من اصدار دار نشر الكرمة للنشر والتوزيع وصدرت الرواية فى يونيو قبل معرض القاهرة الدولى للكتاب لسنة2021 ,وتندرج رواية ذئب وحيد تحت فئة الروايات الملحمية.