الهند تسجل 2897 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة الهندية، 2897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و110 آلاف و586 حالة.

وذكرت الوزارة -حسبما أوردت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و157 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 19 ألفا و494 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و566 ألفا و935 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2986 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.