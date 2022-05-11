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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إتاحة خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين وتحصيل الأقساط السنوية

صدى البلد

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين، بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين، وكذلك تحصيل قيمة الأقساط السنوية لتلك الوثائق والتي تتيحها شركة مصر للتأمين، من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة. وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و/ باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و/ جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و/ عمر عبدالحميد إبراهيم، الرئيس التنفيذي بشركة مصر للتأمين.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تعد من الهيئات الاقتصادية المصرية، والتي تمتلك مكاتب تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وتؤدي الخدمات البريدية والمالية والحكومية للهيئات والكيانات الاقتصادية وللمواطنين أيضا، مستخدمة في ذلك أحدث الأجهزة المتطورة وفريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية، بما يعكس الثقة والأمان والسرعة في أداء خدماتها. 
 
وأضاف رئيس الهيئة القومية للبريد أن هذا الاتفاق يهدف إلى زيادة ونشر الوعي التأميني، عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير منتج تأميني خاص بعمال مصر ويلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في بنية تحتية قابلة لاستيعاب متطلبات المواطن المصري، باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية، إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها أكثر من ٤٢٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك وسيارات البريد المتنقلة، بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين بكل سهولة ويسر.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الاتفاق سيمُكّن جميع العملاء الراغبين في الاشتراك في وثائق التأمين من الحصول على تلك الوثائق ودفع قيمة الأقساط التأمينية السنوية من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الجهة المختصة بالدفاع والحفاظ على حقوق العمال، وإعطاء شهادة صفة عمالية لمرشحي مجلس النواب في فئة العمال، كما تعد شركة مصر للتأمين من الشركات التي  توفر الحماية التأمينية للمؤسسات والأفراد، والتي ستوفر التغطية التأمينية ضد مخاطر الحوادث الشخصية ووثيقة حماية الأسرة لعملاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولذا فقد اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون بينها لإتاحة خدمات الاشتراك وسداد أقساط وثائق أمان عمال مصر من خلال مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد.

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