قوى عاملة جنوب سيناء تعلن جاهزية كشوف المرشحين لانتخابات اللجان العمالية |صور

73 مرشحًا مستوفياً لـ 6 لجان نقابية

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، عن جاهزية كشوف أسماء المرشحين للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026 جنوب سيناء، وذلك طبقًا للاسم واسم الشهرة، ومراجعة كافة بيانات المرشحين.

وقال أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى مراجعة كافة المستندات المقدمة من المرشحين لعضوية مجالس إدارات النقابات بالمحافظة بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الشأن، وتبين أن جميع المستندات المقدمة من قبل المرشحين مستوفاة، ما عدا مرشح واحد فقط جرى استبعاده لعدم استيفاء مستندات الترشح، ليبلغ إجمالي عدد المرشحين 73 مرشحًا مستوفياً لعدد 6 لجان نقابية، والمستبعدين مرشح واحد لعدم الاستيفاء.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى تجهيز الكشوف، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2022، بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذًا قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، ومن المقرر أن يجري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسليمها، ونشروها وتعليقها بكافة المناطق الظاهرة داخل المنشآت.

وأشار إلى أنه جرى تلقي طلبات الترشح، وتجهيز الكشوف وسط إجراءات احترازية وأمنية. وجرى تشكيل لجنة قانونية بديوان عام مديرية القوى العاملة لتلقى الطعون.

جدير بالذكر أن أنه جرى تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026 جنوبي سيناء، برئاسة المستشار محمد السيد شطا رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، وأحمد مصطفى وكيل مديرية القوى العاملة، وسيد ربيع عطية ممثل المنظمات النقابية العمالية، وعضوية أعضاء المكتب الفني عبدالواحد عبدالظاهر، وصلاح الششتاوى، وممدوح العربي.

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كشوف المرشحين

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