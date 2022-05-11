غلق منشأة طبية ورفع 23 حالة إشغال بحملة سط الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط، بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على الإشغالات ومتابعة مواعيد الاغلاق الصيفية.

أسفرت هذه الحملة عن غلق منشاة وتغريم أربعة بمبلغ أربعة الاف جنيه، ورفع ٢٣ حالة إشغال من مختلف مناطق الحي.

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جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط, وبقيادة الاستاذ ايمن الحلو مدير إدارة اشغال الطريق وبمشاركة إدارة رخص المحلات، تفعيلا لقرارات السيد وزير التنمية المحلية وتكليفات المحافظ اللواء محمد الشريف.

وشددت سعد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية.

يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.