محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير الممشى السياحي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في الخطوات التنفيذية لتطوير الممشى السياحي بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة، للنهوض بالقطاع السياحي وجعل بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة السياحية لعودة الريادة للمدينة الباسلة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد أبو بكر مدير الجهاز التتفيذي بمحافظة بورسعيد، ومدير إدارة التخطيط العمراني، والإدارات الهندسية والمسئول عن تنفيذ المشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال الجارية في تطوير الممشى السياحي وشارع فلسطين، وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أنه سيتم تصميم شارع بمثابة ممشى سياحي على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، منوها لأهمية أن يمثل الشارع السياحي تحفة حضارية ويجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات أعمال تطوير الممشى السياحي والمنطقة المحيطة ، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات بالشارع والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الاذدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.