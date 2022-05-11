اجتماع هام لتحالف الأحزاب المصرية مساء اليوم..ومؤتمر الحوار الوطني يتصدر جدول الأعمال

يعقد مساء اليوم اجتماع هام لتحالف الأحزاب المصرية بحضور ومشاركة جميع رؤساء الاحزاب الاعضاء فى التحالف لمناقشة عدد من القضايا الهامة وفى مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامي للتحالف أن عقد هذا الاجتماع بعد أقل من ٢٤ساعة من صدور بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب المكلفة بتنظيم الحوار وإرسال الدعوات للمشاركين فيه يؤكد عزم وترحيب تحالف الأحزاب المصرية بالمبادرة الرئاسية والدعوة الكريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الاسرة المصرية ولاقت تجاوب شعبي وحزبي كبيرين.

وذكر الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامي للتحالف ان المناقشات خلال اجتماع اليوم ستتم بكل شفافية ووضوح وتحت بصر ومتابعة العديد من أجهزة الإعلام والصحافة المصرية والعربية والدولية الذين طلبوا تغطية هذا الاجتماع ، حيث وافق النائب تيسير مطر الامين العام للتحالف على حضور أجهزة الإعلام لنقل فعاليات الاجتماع.