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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوابيس وأحلام صعبة.. تامر شلتوت يكشف أمرا غريبا أثناء تصوير المداح

الفنان تامر شلتوت
الفنان تامر شلتوت و حمادة هلال

قال الفنان تامر شلتوت الذى جسد شخصية عماد في مسلسل المداح 2، إن تصوير مسلسل المداح كان متعبا، ومخرج المسلسل أحمد سمير فرج قام بمجهود كبير لظهور هذا العمل بهذه الطريقة.

وأضاف تامر شلتوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أن هذه الأشياء التى عرضت فى المسلسل موجودة فى بعض القرى، والمناطق.

ولفت إلى أن عماد شخصية واضحة ولكنه لا يريد أن يكون واضحًا، وهذا ما شكل صعوبة الدور.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء حدثت أثناء تصوير المسلسل، منها :" أحلام غريبة، والتعرض لـ كوابيس من قبل صناع العمل بالكامل".

مسلسل المداح تامر شلتوت الفنان تامر شلتوت أحمد سمير فرج

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