تامر شلتوت: مسلسل المداح قائم على أحداث حقيقية

قال الفنان تامر شلتوت ، الذى جسد شخصية عماد في مسلسل المداح 2، إن دوره فى المسلسل كان صعب للغاية، وحياة الإنسان بشكل عام صراع بين الخير والشر.

وأضاف تامر شلتوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أنه فى الجزء الثانى من المسلسل، كان يقوم بـ أفعال من تأثير الجن :" مليكة"، وأن عماد كان شخص يعيش حالة الحرب، وهو تائه.

ولفت إلى أن التواصل مع العالم الآخر شئ غير صحيح، وأن العمل يعتبر عمل توعوي، وأن هناك عدد من المواطنين يذهبون لـ تلك الدجالين، ولذلك يكون هناك حل مؤقت ولكن فى المضمون يكون هناك مشكلات كبيرة.

و أعرب عن سعادته الكبيرة، بردود الأفعال التي تلقاها على دور عماد فى المسلسل، و مسلسل المداح قائم على أحداث حقيقية، لأنه يوجد بالفعل في الحياة الواقعية أشخاص لديهم هبة إلهية، كما أن حمادة هلال قدم الشخصية بشكل رائع لأنه شخص ملتزم ومتدين في حياته الشخصية، و الجمهور تقبله وتقبل العمل لأنه حقيقي يجسد الواقع.