منتدى دراية يُدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أدان المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تأدية واجبها الصحفي والمهني في تغطية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وذلك صباح اليوم الأربعاء في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



ويتقدم منتدى "دراية" بخالص التعازي إلى الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن وضع ضمانات أممية تستند إلى المواثيق الدولية والإقليمية لـ حقوق الإنسان، لتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية لإيصال الحقيقة بالصوت والصورة إلى العالم.





وأكد "دراية" أهمية حماية حرية الصحافة والدفاع عنها، باعتبارها الضامن لتحقيق كافة الحريات، مشيرا إلى أن استشهاد الصحفية أبو عاقلة يُضاف إلى تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.



هذا وقد أصدر منتدى "دراية" تقريرا على موقعه الإلكتروني Draya-eg.org يرصد واقع حرية الصحافة فى الدول الغربية والمخاطر والانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون والكتاب، وذلك بمناسبة احتفال العالم بـ اليوم العالمي لحرية الصحافة والذى يُوافق 3 مايو من كل عام، والذى جاء تحت شعار " الصحافة تحت الحصار الرقمى" ليؤكد حقيقة أن مهنة الصحافة مهنة محفوفــة بالمخاطــر والتحديات.



ويؤكد تقرير "دراية" أن واقع حرية الصحافة فى دول العالم يشهد تراجعا كبيرا في ظل التحديات الهائلة من تفشي جائحة كورونا وتزايد الجرائم الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها الكثير من التحديات التى أعاقت العمل الصحفي الحر، حيث تنامت الهجمات على الصحفيين وتجاوزت الاعتداءات اللفظية إلى الاعتداءات الجسدية، وسط تصاعد للعنف ضد الصحفيات بشكل خاص.



وأشار التقرير أنه بين بداية عام 2016 ونهاية عام 2020، قُتل 400 صحفي فى جميع أنحاء العالم حيث يتفاوت عدد جرائم القتل بشدة بين المناطق لتسجل آسيا ومنطقة المحيط الهادى وكذلك منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر عدد من جرائم القتل المرتكبة ضد الصحفيين خلال السنوات الخمس الماضية بزيادة تقدر بنحو 31%، وذلك ما أكده تقرير الاتجاهات العالمية 2021-2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو ".