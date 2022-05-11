أبو العينين ينعى الشهيدة شيرين أبو عاقلة: صوتك ظل صرخة للإنسانية حتى آخر لحظة من حياتك

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الصحفية شيرين أبو عاقلة التي أغتيلت اليوم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدً أنها حرصت على أداء رسالتها السامية حتى لحظات الموت.

وقال أبو العينين في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لم تكن جريمة الصحفية الفلسطينية بنت القدس شيرين أبو عاقلة سوي أنها تعشق وطنها .. مراسلة شجاعة تنقل صوت الحق .. ترصد الجرائم وتفضح الانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني .. إنهم يقصفون الأقلام .. يغتالون الحقيقة ويكسرون الكاميرات .. يخفون كل ما يفضح جرائمهم".

وتابع أبو العينين: "عزائي لشعبنا الفلسطيني الصامد ولعائلة الشهيدة #شيرين_أبو_عاقلة، كنتي قادرة على إرسال الرسالة حتي فى لحظات الموت .. صوتك ظل صرخة للإنسانية حتى آخر لحظة من حياتك"