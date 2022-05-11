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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: دراسة تنفيذ مبادرة المناشط الرياضية بالجامعة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بوفد كلية التربية الرياضية

تحت شعار " الرياضة ثقافة شعب " وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " الرياضة أمن قومى " ، ولتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وإستكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم دراسة مقترح كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بتبنى المحافظة لتنفيذ مبادرة " المناشط الرياضية " لإتاحة المجال أمام جميع المواطنين ، وأيضاً الأفواج السياحية والزائرة لممارسة الرياضة المفتوحة من خلال نشر هذه المناشط فى المسطحات الخضراء .

وقال المحافظ بأن هذه المسطحات الخضراء تأتى ضمن مشروعات تطوير الحدائق العامة والكورنيش القديم وواجهة المدينة ، وخاصة أنها عبارة عن أجهزة ومعدات رياضية يمكن التعامل معها بسهولة .

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جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد كلية التربية الرياضية برئاسة الدكتور عادل مكى عميد الكلية حيث رحب المحافظ بعدد من المقترحات التى تتواكب مع رؤية وخطة المحافظة ، ومكانتها السياحية من خلال إقامة بطولات وفعاليات تدعم الجهود المبذولة لتصبح أسوان ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية ، بجانب إكتشاف المواهب من الناشئين ، وخلق قاعدة هرمية للنهوض بالألعاب الجماعية والفردية .

ولفت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة للتركيز على تنظيم بطولة أو أكثر لضمان مقومات النجاح لها ، ولاسيما السباق الدولى للسباحة الطويلة وعودته مرة أخرى لزهرة الجنوب بعد أكثر من 28 سنة ، علاوة على عدد آخر من المسابقات والمهرجانات لإستثمار المقومات السياحية والطبيعية التى تتمتع بها أسوان مما يساهم فى الترويج والتسويق السياحى الجيد لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وفى نهاية اللقاء أهدى عميد كلية التربية الرياضية الملتقى الدولى للسياحة الرياضية " النسخة الثانية " تقديراً لرعاية المحافظة لهذا الحدث الهام .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة رفع مستويات الأداء وتكثيف الجهود المبذولة فى كافة قطاعات العمل من أجل إقتحام التحديات الحالية ومنها التعديات على الأراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لمحافظتنا العريقة .

وأكد المحافظ على مسئولي المحليات ومختلف الجهات التنفيذية بالإلتزام بالمرور والمتابعة الميدانية المتواصلة للمراقبة ودفع معدلات العمل وتحقيق التفاعل الإيجابى مع الإحتياجات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب .

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بمنطقة حوض العجمى بإجمالى مساحة 150م2 ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ حملة مسائية مكبرة للتصدى للإشغالات وإستعادة الإنضباط للشارع حيث أسفرت الحملة عن رفع عدد 32 حالة إشغال ، مع مصادرة عدد 18 من المضبوطات المتنوعة ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر نظافة عامة وإشغال طريق .

لقاء محافظ أسوان بوفد كلية التربية الرياضية
المناشط الرياضية
المناشط الرياضية
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