السيطرة على حريق داخل مطعم بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم المجاورة لمحطة سكك حديد مدينة كوم أمبو، مساء أمس الثلاثاء دون أن يسفر الحريق عن أى إصابات خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في مطعم مواجهة لسكة حديد كوم أمبو، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة دون خسائر في الارواح ونتج الحريق عن خسائر مادية محدودة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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وكانت قد شهدت أحد الفنادق بمدينة أسوان تنظيم مديرية أمن أسوان قرعة الحج ، وجاء ذلك وسط بةحضور عدد كبير من المتقدمين وذويهم ، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت نتائج قرعة الحاج للمتقدمين علي مستوي مراكز أسوان الخمس عن فوز ٦٢ متقدم بالقرعة بينهم ٢ كبار سن، وكانت قاعة فرز القرعة التي حضرها اللواء أشرف عبدالله مساعد مدير الأمن قد شهد زغاريد وتصفيق من الفائزين بالقرعة وزويهم.

جدير بالذكر أن من جهة تستعد محافظة أسوان لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضم أسوان ضمن المرحلة الأولى.

هذا وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو ترويجى للسياحة تقوم فيه مجموعة من الفتيات بممارسة رياضة "الإسكيت" أمام المزارات السياحية والحدائق المميزة فى مدينة أسوان.

وظهرن الفتيات وهن يمارسن الرياضة بملابس "العباية والجرجار النوبى" كنوع من إظهار الفلكلور والطابع المميز الذى تتميز به محافظة أسوان، ويطفن بذلك فى شوارع مدينة أسوان باستخدام عجلات "الإسكيت".

وقالت الكابتن أية أمين، مدرب رياضة الإسكيت فى أسوان إنها شاركت فى تأسيس جروب "فتيات Skaters in Aswan "SIA" Girls only " ويواصلن ممارسة هذه الرياضة وهن يرتدين "العباية" و"الجرجار النوبى" فى شتى المواقع السياحية بأسوان لإبراز سحر وجمال درة النيل فى صعيد مصر.

وأضافت كابتن أية أمين، أنها بدأت ممارسة هذه الرياضة من 8 سنوات، عندما اشترى والدها "سكوتر" هدية لأخيها، ولكن فضولها دفعها لتجربة هذه اللعبة دون علم أخيها حتى تعلقت بها، ثم تركتها لفترة، حتى عادت إليها مرة أخرى قبل سنة وبدأت فى النزول للشارع منذ 3 شهور.