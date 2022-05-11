محافظ أسوان يكرم حفظة القرآن الكريم من ذوى الهمم

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بتكريم حفظة القرآن الكريم من المكفوفين الطالبة ابتسام محمد فوزى، 14 سنة، بالصف الثالث الإعدادى، والطالب عمار إسلام عبد الودود، 11 سنة، بالصف الأول الإعدادى، وهما بمعهد فتيات الصعايدة قبلى الإعدادى الأزهرى بمركز إدفو، وذلك فى إطار اهتمامه بالمواهب والمهارات الشخصية لذوى الهمم "والقادرين باختلاف " .

وقد شمل التكريم إهداء درع المحافظة لهما، مع صرف مكافأة مالية قيمة نظير حصولهما على مراكز متقدمة فى حفظ القرآن الكريم والأحكام والتجويد، بالإضافة إلى الإنشاد الدينى، وذلك بحضور أسر الطلاب.

وأثنى محافظ أسوان على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم.

وأكد أن الاهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها بصحيح دينهم والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة في المعاملات الإنسانية، وهو الذى سيتوازى معه تنظيم احتفالية كبرى بإشراف من الأزهر الشريف لتكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم على مستوى المعاهد الأزهرية والكتاتيب بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقديراً لهم.

محافظ أسوان يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسوان يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسوان يكرم حفظة القرآن الكريم