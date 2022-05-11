‫اليونسكو تدعو لإجراء تحقيق في استشهاد الصحفية‬ ‫شيرين أبو عاقلة

دعت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إلى إجراء تحقيق وافٍ في مقتل المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين في الضفة الغربية بفلسطين.‬



وأعربت المديرة العامة - في بيان لليونسكو، عن إدانتها لمقتل شيرين أبو عاقلة، معتبرة أن قتل أحد العاملين في المجال الصحفي الذين يحملون بوضوح شارة الصحافة في إحدى مناطق النزاع هو انتهاك للقانون الدولي، داعية السلطات المعنية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها.‬



‫وأشار البيان إلى أن شيرين أبو عاقلة كمراسلة معروفة كانت تُعد تقريرًا في جنين عندما أصيبت برصاصة قاتلة، على الرغم من أنها كانت ترتدي سترة كتبت عليها كلمة "صحافة".‬



‫وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، ولا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.‬