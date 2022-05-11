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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين: ما حدث ضد شيرين أبو عاقلة جريمة مكتملة الأركان.. فيديو

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

أعرب السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة، عن حزنه الشديد، بعد اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بأنها جريمة مكتملة الأركان، ترتكبها قوات جيش الاحتلال، مضيفا  أنّ الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستضع ملف الجريمة أمام محكمة الجنايات الدولية بهدف جلب المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة للمحاكمة.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على  شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال منذ عام 2000 وصل 55 صحفيًّا، بجانب عشرات الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة وتسببت لهم في إعاقات مستديمة.

وتابع اللوح أن الشعب الفلسطيني يودع شهداء بشكل يومي، مؤكّدًا أنّ  تل أبيب تمارس عمليات تصفية للمواطنين الفلسطينيين بعمليات إعدام خارج القانون على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

محكمة الجنايات دياب اللوح الجنايات الخارجية إسرائيل شهداء مصر اصابات خطيرة محاكمة الاحتلال

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