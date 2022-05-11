ماهر فرغلي : الإخوان ابتكروا تنظيمات بأسماء أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية |فيديو

قال ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات الجهادية إن مسلسل الاختيار 3 مسلسل توثيقي في المقام الأول في شكل درامي وجميع التوثيقات به صحيحة تماما.

وأضاف "فرغلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن الإخوان عبارة عن تنظيم علني وأخر سري، مشيرا إلى أن الإخوان ابتكروا تنظيمات بأسماء أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتابع الخبير في شؤون الجماعات الجهادية أن كل القيادات الارهابية مرت في البداية على جماعة الإخوان الارهابية، مضيفا أن هناك صراعات ومؤامرات داخل الاخوان بين القيادات وبعضها.

وأوضح ماهر فرغلي أن الإخوان كانوا يخططون لاختراق الأحزاب لإعادة تشغيلها لصالحهم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لديه وثائق بين مرسي وقيادات إرهابية ضمن ملف قضية أنصار بيت المقدس.

