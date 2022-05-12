مستقبلنا رقمي مبادرة لتمكين وتدريب الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل

قال حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى، إننا بدأنا فى مبادرة “مستقبلنا رقمى”، لتمكين وتدريب الشباب منذ 7 شهور، لافتاً إلى أننا نقدم تدريبات بالمجان تماماًز

واضاف “عثمان”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أننا نسعى لتوفير تدريبات أكتر على نطاق أوسع للشباب.

وأشار مستشار وزير الاتصالات، إلى اننا كنا نركز على التسويق الالكترونى، والأن قمنا بتوسيع المجال وأدخلنا أختبار البرمجيات وهو أحد مجالات العمل المطلوبة فى السوق والعمل الحر.

وتابع مستشار وزير الاتصالات، أن هذه التخصصات لا تتطلب أن تكون خريج كلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، ولكن يمكن أن تتعلم أختبار البرمجيات وتعمل عملاُ حر أو فى شركات خاصة.