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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وشركة مقاولات

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إنفوبرو” (INVOPRO) للمقاولات العامة والتوريدات العمومية؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العملي والتدريبي من خلال التعاون في مجالات التوعية والتدريب والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال.

وأوضح التقرير أن البروتوكول يشمل التعاون في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية في مجالات تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة الأوروبية، وكذلك إجراء البحوث والمشروعات البحثية العلمية والخدمية التي تخدم الجامعة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠).

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وقال التقرير إن التعاون مع شركة INVOPRO للمقاولات العامة والتوريدات العمومية، جاء نتيجة تميز الشركة في مجال إدارة المشروعات الهندسية المتعلقة بالانتقال الرأسي (مصاعد وسلالم كهربائية)، وتبادل الخبرات في تنفيذ أعمال تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار التقرير إلى اتباع الجامعة أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التكنولوجية الحديثة التي تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المهارات الفنية اللازمة لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة، والمهندس ناجي بسيم الخولي، مدير عام الشركة، بحضور الدكتور طارق عبد الملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والمهندس محمد صالح، المدير الإقليمي لقطاعات الصحة والحلول - مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مصطفى معتمد، مدير محفظة المشروعات بشركة INVOPRO، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جامعة القاهرة الجديدة 
جامعة القاهرة الجديدة 
جامعة القاهرة الجديدة 
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