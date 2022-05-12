إيرادات الأفلام.. أحمد حلمى يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ واحد تاني.. والعنكبوت ثانيا وزمبي يتراجع

حقق فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى مليون و19 الف جنيها جنيه أمس الأربعاء، ليحافظ على صدارته فى شباك التذاكر منذ طرحه فى السينمات.

وعاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني"، الذي طرح مساء الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساءً والثانية عشرة منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيرادات فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، وروبى، ونسرين أمين، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات “سينرجى فيلمز”، و"ماجيك بين"، وأفلام مصر العالمية، و"أوسكار".

وتدور أحداث فيلم “واحد تاني” حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

بينما حقق فيلم العنكبوت 502 الف جنيه ليظل في المركز الثاني متفوقا على فيلم زومبي الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم، من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

وحقق فيلم زومبي أمس إيرادات بلغت حوالي 210 ألف جنيها، ليصل مجموع إيراداته إلى حوالي 12 ونصف مليون جنيه، فيما بلغت إيرادات فيلم واحد تاني الذي تصدر القائمة إلى أكثر من 35 مليون جنيه.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبي على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.