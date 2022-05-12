أمين عام الناتو يتحدى روسيا : عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة

أكد الأمين العام الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن عملية انضمام فنلندا للحلف ستكون "سلسة وسريعة"، وذلك بعد ما أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الأمين العام للناتو إن انضمام فنلندا سيعزز أمنها وأمن الحلف.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء، في بيان مشترك إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".

وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.

وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة الوزراء عن موقف إيجابي من الانضمام للناتو.

وقال نينيستو للصحفيين، إن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد"، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

كما علق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس، على إعلان فنلندا نيتها التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفها بأنها "ستكون خطوة تاريخية".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، إن انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون بمثابة رسالة قوية للردع.

وأضف شارل ميشيل أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيمثل خطوة تاريخية.

ومن جانبه، أكد الكرملين، الخميس، أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو يشكل "تهديدا"

لروسيا، واصفا سعي هلسنكي لذلك بالمؤسف.

واعتبر الكرملين أن فنلندا قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا.

