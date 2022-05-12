البحرين.. وضع دراسة متكاملة لسرعة تنفيذ احتياجات الأندية والجهات الرياضية

اجتمع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مع وزير سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، بحضور الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر الاجتماع، المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الشباب والرياضة، ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وتمنياته لهما ولجميع منتسبي الوزارتين دوام التوفيق والنجاح، في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة.

وخلال اللقاء، بحث الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الشباب والرياضة، سبل التعاون بين الهيئة العامة للرياضة والوزارتين.

ووجه إلى التنسيق لوضع دراسة متكاملة تسهم في سرعة تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية التي تلبي احتياجات الأندية والجهات الرياضية، بما ينعكس على تحقيق التطور والتقدم بالمنظومة الرياضية، والتي تدفعها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030.