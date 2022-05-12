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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طالبت بضرورة الاهتمام ببنود العقود المبرمة

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للعام المالي 2023/2022|صور

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر .

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اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب


حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 باجمالي  ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠جنيه.

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  اننا نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد ، وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد ان يكون هناك اهتمام ببنود العقود ، ولا نأخذ بحسن النوايا ، حيث إننا  بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونصف ، وتلجأ للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها.

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وأضاف عابد ، ان أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابة ، نؤكد علي أن اللجنة تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر ، مؤكدا ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنة علي المال العام للدولة ، مطالبا بضرورة تلافي المشاكل السابقة، في بنود العقود .

 

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اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،  أحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،   هناء ثروت مهندس أول بوزارة التخطيط،  تامر مرزوق ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي وزارة المالية. 
 

لجنة النقل مجلس النواب علاء عابد مجلس الوزراء الموازنة العامة موانيء البحر الأحمر

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