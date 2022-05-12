الاختيار 3.. محمد مرسي يهاجم أيمن نور

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

وعرض في الحلقة 16 تسجيلا من جلسة جمعت محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وهو يتحدث عن الهارب أيمن نور رئيس حزب الغد حينها.

في التسريب يقول مرسي: "شوف أيمن نور ده بيتحايل علي إن أنا أقول لإخواننا يعفوا عنه وبتاع ومش عارف.. الحكم بتاعه".



ويكمل “يجمعهم في بيته تلات أربع خمس مرات يجيب 50 60 70 واحد.. ويقعد يرتب معاهم ليوم 25 حاجة مش ممكن بني آدم عجيب الشكل”.



المرشد: "مبتعظش أبدا حصل إيه يوم 25؟ مشهد في العالم كله بيقولوا أحسن من يوم 25 الأولاني، مجهزين نفسهم لما شوية عيال يعملوا حاجة صغيرة كده يروح مكبرها".



وللعام الثالث على التوالي انبهر المشاهدون بمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك وفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وكان الجزء الثالث مؤثرا مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

وشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.