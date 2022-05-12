عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3.. محمد مرسي يهاجم أيمن نور

الاختيار
الاختيار

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

 

وعرض في الحلقة 16 تسجيلا  من جلسة جمعت محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وهو يتحدث عن الهارب أيمن نور رئيس حزب الغد حينها.

 

في التسريب يقول مرسي: "شوف أيمن نور ده بيتحايل علي إن أنا أقول لإخواننا يعفوا عنه وبتاع ومش عارف.. الحكم بتاعه".
 

مدحت العدل: الاختيار عمل فني هادف ويزرع الانتماء لأجيال قادمة..فيديو

الاختيار 3.. عبد المنعم أبو الفتوح: وصول أبو إسماعيل للحكم كارثة

ويكمل “يجمعهم في بيته تلات أربع خمس مرات يجيب 50 60 70 واحد.. ويقعد يرتب معاهم ليوم 25 حاجة مش ممكن بني آدم عجيب الشكل”.
 

المرشد: "مبتعظش أبدا حصل إيه يوم 25؟ مشهد في العالم كله بيقولوا أحسن من يوم 25 الأولاني، مجهزين نفسهم لما شوية عيال يعملوا حاجة صغيرة كده يروح مكبرها".
 

وللعام الثالث على التوالي انبهر المشاهدون بمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك وفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وكان الجزء الثالث مؤثرا مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

وشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

خالد الصاوي بيومي فؤاد صبرى فواز مدحت العدل كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

موضوعات متعلقة

دارين حداد: تليفون من حسن الرداد وراء انضمامي لـ بابلو

محمد رمضان يوقع اتفاقا جديدا في عالم الغناء

أخبار الفن.. إليسا توجه رسالة لجمهورها.. تشييع جثمان شقيقة خالد صالح من مسجد الحصري

نسرين أمين: العمل مع أحمد حلمي في "واحد تاني" إضافة كبيرة لي.. خاص

مركز السينما العربية يكشف ترشيحات النسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية

مخرج فاتن أمل حربي: بشكر الرئيس السيسي على تصدره لقانون الأحوال الشخصية

الاختيار 3.. عبد المنعم أبو الفتوح: وصول أبو إسماعيل للحكم كارثة

جاك هارلو يصدر ألبومه الجديد ويشمل 15 أغنية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: توقعات بوصول الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم

تهديدًا مميتًا للعالم.. بولندا: عاملوا روسيا كـ"ألمانيا النازية".. وبوتين أخطر من هيتلر

مدبولي : علينا ترسيخ نهضة صناعية شاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي

رئيس الحكومة التونسية : نعمل على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر

رئيس وفاق سطيف: أستبعد حدوث ريمونتادا ضد الأهلي.. نريد حفظ ماء الوجه

مصطفى بكري: الجيش المصري نزيه ويراعي القيم ويدافع عن الدولة ضد المؤامرات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ