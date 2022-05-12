ملايين الأطنان.. الاتحاد الأوروبي يتحرك لتصدير القمح العالق في أوكرانيا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها ستعمل مع حكومات الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على تصدير ملايين الأطنان من القمح والحبوب العالقة في البلاد لأن البحرية الروسية تغلق الموانئ الأوكرانية.

وحسب وكالة “فرانس برس” فإن بيانات مجلس الحبوب الدولي، أظهرت أن أوكرانيا كانت رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020/21، وباعت 44.7 مليون طن في الخارج، خاصة إلى الصين وأفريقيا وأوروبا.

كما أنها واحدة من أكبر منتجي زيت عباد الشمس.

وقبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، تم شحن 90٪ من الحبوب وزيت عباد الشمس عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وهو طريق مغلق الآن.

وتهدد مشاكل إخراج الحبوب من أوكرانيا بالتسبب في أزمة غذائي.

وقالت مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي أدينا فاليان: “يجب أن نعمل على تصدير عشرين مليون طن من الحبوب خارج أوكرانيا في أقل من ثلاثة أشهر باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي”.