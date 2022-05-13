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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: وزيرا التخطيط والمالية أمام موازنة البرلمان.. الأسبوع المقبل

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يوم الثلاثاء المقبل  والدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة البيان المالى للموازنة العامة للدولة و خطة التنمية الإقتصادية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا  إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الموازنة العامة للدولة وزير المالية وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية

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