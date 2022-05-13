جامعة حلوان تكشف أهمية التعاون بين الكيانات المختلفة بها لتنفيذ المشروعات البحثية.. والدارسون: الجامعة تؤهلنا للتقدم للمنح الخارجية

رئيس جامعة حلوان : نحرص علي دعم منظومة البحث العلمي

الدكتورة منى فؤاد عطية تكشف أهمية التعاون بين الكيانات المختلفة بالجامعة للحصول على تمويل وتنفيذ المشروعات البحثية

الدكتورة ميادة بلال .. مكتب العلاقات الدولية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى للباحثين

باحثين بجامعة حلوان : الجامعة تؤهلنا للتقدم لكافة المنح الخارجية



يعمل قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان علي تنظيم العديد من الدورات التدريبية و اللقائات و المؤتمرات العلمية التي تهدف لتنمية مهارات الباحثين و العمل علي توفير الشراكات الدولية لهم و تقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض بالمستوي البحثي ، و ذالك الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، و الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة .



وقد صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان الجامعة تحرص على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة .



وصرحت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لصدي البلد ان أهمية التعاون والتنسيق بين الكيانات المختلفة بالجامعة لخدمة وابراز الدور الذي يقوم به كل كيان لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين للحصول على تمويل وتنفيذ المشروعات البحثية الخاصة بهم، مؤكدا على ان الجامعة

تولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، والتى تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، كما أوضحت أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم الأفكار البحثية الجديدة من خلال مساندة الباحثين للحصول على التمويل الدولى وكذلك من خلال المشروعات البحثية الممولة من الجامعة.

وتابع الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، بالجامعة ان المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة وذلك من خلال تنسيق الجهود مع الكيانات الاستراتيجية والكليات المختلفة بالجامعة لتشكيل فرق عمل لكتابة المشروعات الدولية ، والتواصل مع الشركاء الدوليين لعرض الأفكار المقترحة من أعضاء المجتمع الجامعى، بالإضافة إلى تيسير استكمال كافة الإجراءات الإدارية وتوقيع الأوراق المطلوبة للتقدم بالمشروع مما يجعله مواكبا للمعايير الخاصة بالجهات المانحة و جديرة بالمنافسة على المستوى الدولى

وقال الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة، ان خدمات المركز تتمثل فى خدمة الاستشارات البحثية وهي خدمه مقدمه للباحثين خاصة بتقديم الاستشارات والخبرات من خبراء الجامعة وأساتذتها وتم إنشاء قاعدة بيانات الاستشاريين تضم التخصصات العامة والدقيقة لكل منهم، بجانب خدمة التحليل الاحصائي، خدمة التدقيق اللغوي، وكذا خدمة الترجمة العلمية، بالإضافة إلي خدمة تنسيق الورقة البحثية، وكذلك خدمة كشف الانتحال، وايضا خدمة اختيار مجلة علمية للنشر، وإعداد الملصق العلمي.



و قد. اوضح احد الدارسين بالدراسات العليا بالجامعة و احد الباحثين ان الجامعة تعمل دائما علي توضيح كافة المنح الدولية المقدمة لطلاب الجامعة ، و تدريب الباحثين عليها و التعريف بكافة القواعد و الشروط الخاصة بها ، وذالك عن طريق مراكز الدراسات العليا بالكليات و مراكز التاهيل الخاصة بالجامعة .



و اوضح احد الباحثين بجامعة حلوان ان الجامعة تعمل علي تنظيم العديد من الورش التي تهدف الي تنمية مهاراتهم الكتابات البحثية و التعريف بكافة المنح الخارجية التي يمكن التقدم لها و العمل علي تبادل الخبرات بيننا سعيا وراء تحقيق التنمية و رفع التصنيف العلمي .

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.