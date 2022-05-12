عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: امتحانات طلاب التخلفات تبدأ بعد نهاية مايو ٢٠٢٢

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، جداول امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

 

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية إن إمتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ بعد نهاية مايو ٢٠٢٢ ، لجميع الفرق الدراسية، وأشارت إلى أن الكلية سوف يتم  اعلان جداول الامتحانات للطلاب خلال الاسبوع الجاري، حيث قد قدمت الكلية جدول مقترح بترتيب الامتحانات للطلاب للاستماع لارائهم قبل اعلان الجدول النهائي

قامت إدارة الكلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة ارتداء الكمامة.

txt

صيدلة حلوان: نحرص على الاطلاع وتنفيذ أساليب التعليم الحديثة

txt

جامعة حلوان تنعى شهداء القوات المسلحة في حادث إرهاب اليوم بسيناء


و يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعةو الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

ويتضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين تكون الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد يحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي ويحاضر فيها الاستاذ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها الاستاذة الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا.  

ويتضمن اليوم الثاني من الدورة التدريبية في الجلسة الاولي محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يلقيها الاستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتصمن الجلسة الثانية محاضرة عن فن القيادة الجامعية يلقيها الاستاذة الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب وجامعة حلوان سابقا.

وفي اليوم التدريبي الثالث تعقد محاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات تلقيها الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق، وتشمل الجلسة الثانية محاضرة عن الجوانب المالية والادارية بالجامعات يلقيها الاستاذ الدكتور جمال علي محمد أستاذ المحاسبة المالية والمستشار المالي لرئيس الجامعة.

جدوال امتحانات مواد التخلفات
ت كلية الحقوق جامعة حلوان مواد التخلفات إمتحانات طلاب التخلفات جداول الامتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

ترشيحاتنا

حياة إستيفان روستي المريرة.. مات طفلاه وأصيبت زوجته بالجنون بعد وفاته

علي جمعة: الاستغفار ينير القلب والنبي كان له ورد لا ينساه أبدًا

اليمن: ميليشيا الحوثي تواصل تقويض فرص إحلال السلام

أداة جديدة من جوجل تسهل على الناشرين بأوروبا تحصيل أموال مقابل محتواهم

بسبب تعنيف والدها.. طفلة تنتحر بعد رسوبها في الامتحان ببريطانيا

من الطابق الثامن.. رجل ينقذ حياة طفلة في آخر لحظة في كازاخستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ