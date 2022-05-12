حقوق حلوان: امتحانات طلاب التخلفات تبدأ بعد نهاية مايو ٢٠٢٢

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، جداول امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية إن إمتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ بعد نهاية مايو ٢٠٢٢ ، لجميع الفرق الدراسية، وأشارت إلى أن الكلية سوف يتم اعلان جداول الامتحانات للطلاب خلال الاسبوع الجاري، حيث قد قدمت الكلية جدول مقترح بترتيب الامتحانات للطلاب للاستماع لارائهم قبل اعلان الجدول النهائي

قامت إدارة الكلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة ارتداء الكمامة.



و يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعةو الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

ويتضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين تكون الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد يحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي ويحاضر فيها الاستاذ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها الاستاذة الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا.

ويتضمن اليوم الثاني من الدورة التدريبية في الجلسة الاولي محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يلقيها الاستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتصمن الجلسة الثانية محاضرة عن فن القيادة الجامعية يلقيها الاستاذة الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب وجامعة حلوان سابقا.

وفي اليوم التدريبي الثالث تعقد محاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات تلقيها الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق، وتشمل الجلسة الثانية محاضرة عن الجوانب المالية والادارية بالجامعات يلقيها الاستاذ الدكتور جمال علي محمد أستاذ المحاسبة المالية والمستشار المالي لرئيس الجامعة.