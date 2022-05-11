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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان: نحرص على الاطلاع وتنفيذ أساليب التعليم الحديثة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنظومة التعليمية وتلبية  احتياجات العصر والعمل على إعداد أجيال بقدرات تواكب متطلبات سوق العمل، لذا تحرص الجامعة على تنظيم مؤتمرات ولقاءات علمية للتعرف على أساليب التعليم الحديثة بكافة دول العالم.

 

قال الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان إن الكلية تنظم ويبنار دوليا بشكل شهري للاطلاع علي أساليب التعليم الحديثة والتطورات التكنولوجية بالمجال الصيدلي، لإعداد خريجين مواكبين لسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث. 


وتهدف هذه اللقاءات والمؤتمرات إلى رفع التصنيف الدولي للجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا ودعم الباحثين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان ورشة عمل عن التعاون الدولى وكتابة المشروعات البحثية الممولة؛ وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث، قدمها كل من الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة،  الدكتور محمد دخيل مدير مركز الدراسات والبحوث البينية.

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وخلال ورشة العمل قدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، عرضا تقديميا عن جامعة فلوريدا الأمريكية وقامت بالتعريف الجامعة وكلياتها وأقسامها ومراكزها البحثية ونقاط التميز بهل وكذلك التصنيف الدولى لها، كما عرضت معلومات عن مصادر التمويل الدولى المتاحة لدعم التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية، ومنها تمويل التدريس الافتراضي المشترك بين جامعة حلوان والجامعات الأمريكية من خلال برنامج هايفر، ودور هيئة المعونة الأمريكية فى تعزيز التبادل الأكاديمي والمشروعات الدولية وبناء قدرات الباحثين وتأهيلهم أكاديميا وبحثيا.

البحث العلمي التعاون الدولي جامعة حلوان المشروعات البحثية امتحانات Jobs Education

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