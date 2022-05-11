أخبار التعليم | طلاب الصف الأول الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني .. و وزير التعليم يناشد الاهالي بوقف الأسئلة المثيرة للجدل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب الصف الاول الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

يتوافد الان طلاب الصف الاول الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية لبدء امتحانات الصف الاول الثانوي الالكترونية التي تنعقد على منصة الامتحان الجديدة على التابلت.

رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب ثانوي قبل انطلاق الامتحانات

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة أخيرة لطمأنة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء.

وزير التعليم لأولياء الأمور: بلاش أسئلة مثيرة للجدل

ناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء أمور طلاب صفوف الثانوي، بضرورة التوقف عن طرح الأسئلة المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، من أجل توفير جو هادئ للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



كلية الدراسات الأفريقية العليا تنظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية … اليوم

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وضمن فعالياتها للاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، ورشة عمل بعنوان "التغيرات المناخية في مصر وأفريقيا: الأسباب- الآثار- المجابهة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك الأربعاء المقبل 11 مايو الجارى.



تجارة جامعة حلوان تعلن جداول التخلفات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021- 2022 وسط اجرائات احترازية من كورونا ، وقد بدائت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة للاستعداد للاعلان عنها في اقرب وقت .



التعليم العالي تشهد المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات.. لليوم الثاني على التوالي



تواصل اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد بحوث البحار والمصايد، اليوم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ثاني أيام المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، والذي تستضيفه الوزارة، برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022، وتشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.



١٦ مايو … جامعة حلوان تعقد مؤتمر عن التغير المناخي

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة لعقد مؤتمر التغير المناخي بعنوان " التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة" .