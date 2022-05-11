اختيار من متعدد.. رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية قبل انطلاق الامتحانات

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة أخيرة لطمأنة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لمزيد من الايضاح والطمأنة نؤكد أننا صممنا أسئلة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ، وكذلك اسئلة امتحانات الثالث الثانوي ، من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تبدأ الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الاربعاء لطلاب الصف الاول الثانوي ، وستلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله.

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : نرجو التوقف عن تكرار اعادة الأسئلة على الجروبات ، حيث اننا نجيب على كل التفاصيل والله الموفق.

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الإيضاحية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة تمثلت فيما يلي :