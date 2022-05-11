اختيار من متعدد.. رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية قبل انطلاق الامتحانات

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة أخيرة لطمأنة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لمزيد من الايضاح والطمأنة نؤكد أننا صممنا أسئلة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ، وكذلك اسئلة امتحانات الثالث الثانوي ، من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : تبدأ الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الاربعاء لطلاب الصف الاول الثانوي ، وستلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله.
وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : نرجو التوقف عن تكرار اعادة الأسئلة على الجروبات ، حيث اننا نجيب على كل التفاصيل والله الموفق.
وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الإيضاحية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة تمثلت فيما يلي :
- ستقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الاول والثاني الثانوي و"كتيب المفاهيم" للثالث الثانوي وسوف تطبعها الدولة
- سيتم تسليم ورق المفاهيم للطلاب مع بدء الامتحان
- يسلم الطالب هذه الاوراق او الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.
- سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم باكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي
- لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات.
- لقد تم توفير ما يحتاجه الطلاب في اللجان من جانب واضعي الامتحانات.
- نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بالدرجات لان كل ترم يمثل ٥٠٪ من الدرجة النهائية ولن تكون اجتياز او عدم اجتياز كما اجتهد البعض.
- الجزء المقالي والالكتروني في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لأى مادة هما "امتحان واحد"
- التخلف عن اداء الجزء المقالي في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي يعتبر غيابا عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، فعلى الطالب تأدية الاثنين.