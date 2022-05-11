إحنا عارفين بنعمل إيه.. وزير التعليم لأولياء الأمور: بلاش أسئلة مثيرة للجدل

ناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء أمور طلاب صفوف الثانوي، بضرورة التوقف عن طرح الأسئلة المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، من أجل توفير جو هادئ للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وقال وزير التربية والتعليم: نحن نعلم ماذا نفعل، وأرجو أن نتوقف عن الجدل ونلتزم بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المطبقة على الجميع سواسية.
وأضاف وزير التربية والتعليم: نحن سنقدم كل شيء لمصلحة الطلاب طوال الوقت ، ولذلك أرجو ترك الأمور الفنية للامتحانات لنا .. والله الموفق والمستعان.
وكان قد وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة أخيرة لطمأنة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لمزيد من الايضاح والطمأنة نؤكد أننا صممنا أسئلة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ، وكذلك اسئلة امتحانات الثالث الثانوي ، من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : تبدأ الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي، وستلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله.
وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : نرجو التوقف عن تكرار اعادة الأسئلة على الجروبات ، حيث إننا نجيب على كل التفاصيل.. والله الموفق.
وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الإيضاحية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة تمثلت فيما يلي :
- ستقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الاول والثاني الثانوي و"كتيب المفاهيم" للثالث الثانوي وسوف تطبعها الدولة
- سيتم تسليم ورق المفاهيم للطلاب مع بدء الامتحان
- يسلم الطالب هذه الاوراق او الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.
- سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي
- لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات.
- لقد تم توفير ما يحتاجه الطلاب في اللجان من جانب واضعي الامتحانات.
- نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بالدرجات لان كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية ولن تكون اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.
- الجزء المقالي والالكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأى مادة هما "امتحان واحد"
- التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يعتبر غيابًا عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبًا في هذه المادة ، فعلى الطالب تأدية الاثنين.