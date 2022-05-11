إحنا عارفين بنعمل إيه.. وزير التعليم لأولياء الأمور: بلاش أسئلة مثيرة للجدل

لتوفير جو هادئ للطلاب

ناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء أمور طلاب صفوف الثانوي، بضرورة التوقف عن طرح الأسئلة المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، من أجل توفير جو هادئ للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم: نحن نعلم ماذا نفعل، وأرجو أن نتوقف عن الجدل ونلتزم بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المطبقة على الجميع سواسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم: نحن سنقدم كل شيء لمصلحة الطلاب طوال الوقت ، ولذلك أرجو ترك الأمور الفنية للامتحانات لنا .. والله الموفق والمستعان.

وكان قد وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة أخيرة لطمأنة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لمزيد من الايضاح والطمأنة نؤكد أننا صممنا أسئلة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي ، وكذلك اسئلة امتحانات الثالث الثانوي ، من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تبدأ الامتحانات الالكترونية صباح اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي، وستلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله.

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : نرجو التوقف عن تكرار اعادة الأسئلة على الجروبات ، حيث إننا نجيب على كل التفاصيل.. والله الموفق.

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الإيضاحية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة تمثلت فيما يلي :