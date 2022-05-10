جامعة حلوان: نعمل على التعريف بالمنح المقدمة لطلاب الدراسات العليا وتأهيلهم لها

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة بالدراسات العليا وذلك لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها ، و تأهيلهم لها.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، . ان هذه البرامج و الندوات تأتي من أهمية توضيح المنح المقدمة من الجهات الأجنبية و الجامعات بالدول المختلفة و دورها في دعم منظومة البحث العلمي من خلال تمكين الباحثين من استكمال دراساتهم العليا بالجامعات المرموقة، وتبادل الخبرات البحثية، بالإضافة إلى إسهاماتها فى صقل المهارات القيادية والإدارية لأعضاء المجتمع الجامعي.

ونوهت إلى أن جامعة حلوان تسعي دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولي بالجامعات ، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.