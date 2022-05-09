رئيس جامعة حلوان يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات نهاية العام

شدد الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، على تعقيم وتطهير وتهوية قاعات الامتحانات خلال ماراثون امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأعلنت إدارات الكليات بجامعة حلوان ، أنه يجري الانتهاء من إعداد الجداول لاعلانها للطلاب في اقرب وقت ليستعد الطلاب لها،وأشارت ادارة جامعة حلوان إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم الامتحانات مع توفير مواد التعقيم واجراء تعقيم دوري لقاعات الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات لتجنب أي زحام.

ويترقب جميع الطلاب إعلان جداول الامتحانات التي من المقرر إقامة الامتحانات نهاية مايو .

ونوه عمداء كليات جامعة حلوان الي انه جاري العمل على إعداد جداول الامتحانات المقترحة للطلاب و عرضها عليهم لسماع ارائهم و سرعة الانتهاء من الجداول النهائية في اقرب وقت .

على جانب أخر يعقد قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول يومي الجمعة والسبت الموافق ١٣-١٤ مايو ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، وتتضمن فعاليات هذا المؤتمر يوم علمي يضم العديد من الجلسات العلمية يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 بفندق جراند نايل تاورز، ويتبعه ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي تعقد في مستشفى بدر الجامعى يوم السبت الموافق ١٤ مايو 2022.