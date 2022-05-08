عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزارة التموين والتجارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

الدكتور ياسر جاد
الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية

أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان اليوم، الأحد، مؤتمره العلمي الخامس بعنوان “الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر”، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال المؤتمر، بأن هناك علاقة هامة بين الملكية الفكرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل التحول الرقمي والتدوين الإلكتروني.  

وأضاف: “شهد المؤتمر اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة وبين المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان”.

txt

نائب رئيس جامعة حلوان: يجب الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الإبداع

txt

معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان يصدر مجلة علمية بلغتين

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر  جاد، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور أحمد عبد الكريم، المستشار العلمي للمعهد ونائب رئيس الجامعة الأسبق  للدراسات العليا والبحوث.

ويشارك فى المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية بجامعة حلوان 70 باحثا وباحثة بأوراق بحثية محكمة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، وتعقد فعاليات اليوم الثاني، غدا الاثنين 9  مايو، بنظام أون لاين.

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (1)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (1)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (2)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (2)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (3)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (3)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (4)
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (4)
المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (1)
المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (1)
المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (2)
المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (2)
279299031_5279270192123786_4165285770288022865_n
279299031_5279270192123786_4165285770288022865_n
279580361_5748950768454652_4650547707716182206_n
279580361_5748950768454652_4650547707716182206_n
المعهد القومى للملكية الفكرية جامعة حلوان الدكتور ممدوح محمود مهدي الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بريطانيا تدين هجوم سيناء: نقف بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب

التعليم: مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفس درجة الاهتمام السابقة بلجان الامتحانات.. صور

الشبح.. جزيرة غامضة تستمر في الظهور والاختفاء وتثير جنون العلماء

مخدرات بـ850 ألف جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية للاتجار في الشابو بسوهاج

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 8 مايو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

الاختيار 3.. تسجيل يكشف خلاف مرشد الجماعة مع عبد المنعم أبو الفتوح

أضرار ومخاطر زيت القلي المستعمل.. فيديوجراف

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ