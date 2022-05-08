وزارة التموين والتجارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان اليوم، الأحد، مؤتمره العلمي الخامس بعنوان “الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر”، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال المؤتمر، بأن هناك علاقة هامة بين الملكية الفكرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل التحول الرقمي والتدوين الإلكتروني.

وأضاف: “شهد المؤتمر اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة وبين المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان”.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر جاد، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور أحمد عبد الكريم، المستشار العلمي للمعهد ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث.

ويشارك فى المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية بجامعة حلوان 70 باحثا وباحثة بأوراق بحثية محكمة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، وتعقد فعاليات اليوم الثاني، غدا الاثنين 9 مايو، بنظام أون لاين.

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (1)

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (2)

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (3)

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (4)

المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (1)

المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (2)

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