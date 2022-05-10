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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. حقوق حلوان تنظم ندوة عن محو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان  عن ندوة توعوية بعنوان ( محو الأمية واجب وطني ومسئولية مجتمعية) تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي قائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق و  اشراف  الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع . 

 


و يحاضر بها  الدكتور أحمد عبدالرشيد حسين، المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ( سابقاً ) وذلك يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١١ صباحاً في قاعة المحكة بالكلية

وأوضحت إدارة الكلية انه علي من يرغب بالحضور عليه التسجيل في الفورم الآتي :
https://forms.gle/ARqdT9awNdU8SDHx

 

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على جانب أخر يعقد قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب  جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول يومي الجمعة والسبت الموافق ١٣-١٤ مايو ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب،  الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، وتتضمن فعاليات هذا المؤتمر يوم علمي يضم العديد من الجلسات العلمية يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 بفندق جراند نايل تاورز، ويتبعه ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي تعقد في مستشفى بدر الجامعى  يوم السبت الموافق ١٤ مايو 2022.

الإجراءات الاحترازية جامعة حلوان التحول الرقمي محو الأمية رئيس جامعة حلوان الدراسات العليا Jobs Education

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