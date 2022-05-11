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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمجمع الفنون والثقافة.. جامعة حلوان تعقد مؤتمرًا عن التغير المناخي 16 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة لعقد مؤتمر التغير المناخي بعنوان "التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة"، والذي ينظمه قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم تحت رعاية  الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية.

وتقام فعاليات افتتاح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٢ وتستمر حتي الثلاثاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢ بمقر مجمع الفنون والثقافة.

 

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وكان قد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "daad helmut schmidt scholarship“  بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة  DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات ألمانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية -  العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة  سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

جامعة حلوان اخبار التعليم رئيس جامعة حلوان جامعات التغير المناخي مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

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