عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيق اللواء منتصر أبو دقة: الشهيد أدى واجبه دون تراجع أو خوف.. فيديو

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو دقة، نائب رئيس النيابة الإدارية الأسبق

قال المستشار أحمد أبو دقة، نائب رئيس النيابة الإدارية الأسبق، وشقيق اللواء الشهيد “منتصر عبد النعيم أبو دقة”، إن الموت نهاية كل حي، ولكن ميتنا تميز بأنه شهيد واستشهد في سبيل الواجب واستشهد وهو يؤدي عمله.

 

وأضاف المستشار أحمد أبو دقة، خلال تصريحات، لتقرير ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الشهيد منتصر عبد النعيم أبو دقة هو حي عند الله سبحانه وتعالى، وهو حي في الحياة الآخرة، وهو في وجداننا ولم يمت.

 

وتابع نائب رئيس النيابة الإدارية الأسبق، أن الشهيد قام بأداء واجبه دون تراجع  أو خوف وهو شرف له ولنا  جميعا. 

 

مصطفى بكري النيابة الإدارية الواجب الله سبحانه وتعالى منتصر عبد النعيم أبو دقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

قهوة على الحائط ببلاش هشتاج سخرية لطلاب 2 ثانوي من إمتحان العربي|صور

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

روسيا تغير موقفها تجاه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

مدبولي يتفقد دار الأوبرا التونسية ويشارك في تدشين معرضي فنون الخط والخزف

رسميا.. أستون فيلا يتعاقد مع كوتينيو بصفة نهائية قادما من برشلونة

ابتزاز فتاة .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شابين من شارع استاد طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

فيديو

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ