شقيق اللواء منتصر أبو دقة: الشهيد أدى واجبه دون تراجع أو خوف.. فيديو

قال المستشار أحمد أبو دقة، نائب رئيس النيابة الإدارية الأسبق، وشقيق اللواء الشهيد “منتصر عبد النعيم أبو دقة”، إن الموت نهاية كل حي، ولكن ميتنا تميز بأنه شهيد واستشهد في سبيل الواجب واستشهد وهو يؤدي عمله.

وأضاف المستشار أحمد أبو دقة، خلال تصريحات، لتقرير ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الشهيد منتصر عبد النعيم أبو دقة هو حي عند الله سبحانه وتعالى، وهو حي في الحياة الآخرة، وهو في وجداننا ولم يمت.

وتابع نائب رئيس النيابة الإدارية الأسبق، أن الشهيد قام بأداء واجبه دون تراجع أو خوف وهو شرف له ولنا جميعا.