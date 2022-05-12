100 كاميرا و10 أقمار صناعية وبث يصل للأمريكتين وأوروبا لتغطية الحج إعلامياً

التقى عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بمسؤولي وأعضاء دول الاتحاد لمناقشة استعدادات النقل الإعلامي لمناسك الحج 2022، وذلك بحضور د.خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام السعودية، كما حضر نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وفيصل الصانع مدير عام التلفزيون السعودي، والمهندس حاتم مدير عام الهندسة بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، ومبارك الدوسري مدير البرامج بالتلفزيون السعودي، وبحضور رؤساء التلفزيونات والإذاعات العربية الإسلامية.

تغطية مناسك الحج

وأكد الليثي خلال ورشة عمل تم ترجمتها إلى ثلاث لغات عربية وإنجليزية وفرنسية لأعضاء دول اتحاد الإذاعات الإسلامية، حول التغطية التلفزيونية والإذاعية لموسم الحج عبر تطبيق Zoom، على تقديم كافة الخدمات للصحفيين والإعلاميين المدعوين سواء القنوات الحكومية والقنوات الخاصة، وتوفير مركز إعلامي للبث المباشر لجميع الدول والوفود المدعوة للتغطية.

وأضاف بأنه سيتم توفير ضباط اتصال من اتحاد الإذاعات الإسلامية للوقوف على حل مشاكل الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في أيام التروية والتشريق ويوم عرفات

فيما كشف د. خالد الغامدي وكيل وزارة الاعلام، خلال كلمته الترحيبية، إنه سيتم توفير منصة إلكترونية تابعة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، سيتم إطلاقها قريبا، لتساعد على تسهيل الطلبات المقدمة لتغطية موسم الحج، وإصدار التراخيص إلكترونيا، وتنظيم وترتيب خدمات التصوير، وكافة الأمور التي تتطلبها تغطية المراسم، بالإضافة إلى سيتم تحميل جميع المواد الإعلامية الخاصة بالتغطية بدون شعار حتى تتمكن كل وسيلة إعلامية من الحصول على المواظ الإخبارية.

ثم استعرض د. فيصل الصانع مدير عام التلفزيون السعودي، خطة الهيئة هذا العام لتغطية موسم الحج، والتي تمثلت في توافر خدمات البث المباشر، وتوافر ١٠ عربات نقل و١٠ أقمار صناعية و١٠٠ كاميرا في مشعر عرفات والمني، وتوافر مركزين إعلاميين وبث لقاءات وتوافر خدمات التبادل الإخباري والبرامجي، وذلك بالتنسيق بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد الإذاعات العربية.

وفيما يتعلق بالأمور الهندسية والخدمات اللوجستية، قال المهندس حاتم مدير عام الهندسة بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي،أنه سيتم توفير البث المباشر والتغطيات التلفزيونية وتشغيل الأقمار الصناعية وتوزيع البث المباشر ليصل دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأوربا وشرق آسيا، كما أوضح أنه يتم استخدام قمر 5A المستخدم في التبادلات البرامجية والإخبارية

وأضاف مدير عام الهيئة الهندسية خدمات الحج بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، أنه سيتم التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية ووزارتي الصحة والحج لتسهيل كافة الإجراءات وتوافر كافة الخدمات لسهولة إجراء التغطية.

كما اتفق السادة المسؤولين على أن يكون هناك حلقة وصل بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ووزارة الإعلام السعودي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وذلك لتسهيل أي عقبات أو مشكلات في حال وقوعها في أثناء تغطية القنوات والإذاعات لمناسك الحج.

ثم تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات بشأن إجراءات التغطية والسفر وكل ما يتعلق بالإمكانيات المتاحة لتسهيل تغطية مناسك الحج.

وفي الختام، ثمن د.عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الدور التعاوني الذي تقوم به وزارة الإعلام السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، مع الاتحاد، من أجل تقديم كافة الجهود والخدمات والإمكانات، وتسهيل إجراءات التغطية، مشيرا إلى إجراء مزيد من ورش العمل الخاصة بالتغطية التليفزيونية والإذاعية لمناسك الحج خلال الأيام القليلة المقبلة.