ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1107 مواطنين بالمجان بدمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التي إنطلقت أمس الأربعاء ، واستمرت حتى اليوم، بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد ، وذلك فى مستهل خطة شهر مايو لعام ٢٠٢٢.

يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

و ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة أبو سعادة الصغرى ، تردد عليها ١١٠٧ مواطنين، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ١٧حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٣٩٧ تحليلا معمليا و فحص ٣٤حالة بالأشعة و ٢٢ حالة أخرى بالسونار.

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