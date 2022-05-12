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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1107 مواطنين بالمجان بدمياط

قافلة
قافلة

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التي إنطلقت أمس الأربعاء ، واستمرت حتى اليوم، بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد ،  وذلك فى مستهل خطة شهر مايو لعام ٢٠٢٢.

 

يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

 

و ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة  أبو سعادة الصغرى  ، تردد عليها ١١٠٧ مواطنين، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ١٧حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٣٩٧ تحليلا معمليا و فحص ٣٤حالة بالأشعة و ٢٢ حالة أخرى بالسونار.

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دمياط الصحة محافظ دمياط مديرية الصحة حياة كريمة على نفقة الدولة

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