كلية الطفولة المبكرة بالقاهرة تحذر من صفحات مزيفة تحمل نفس الاسم

حذرت كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، من صفحات أخرى تحمل نفس الأسم و شعار الكلية فهى لا تمت للكلية بصلة وسيتعرض المسؤل عنها للمساءلة القانونية .

كما أكدت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، أن أى شخص او مؤسسة تقوم باعلان عن كورسات او دورات تدريبية بإسم الكلية سوف يتعرض للمسائلة القانونية

على الجانب الآخر ، تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، يرافقه أمين عام الجامعة والقيادات الإدارية بالجامعة، المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير شبكة المياه بالحرم الجامعي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي وآخر تطورات الأعمال بشبكة المياه التي تنفذها إحدى كبرى الهيئات الحكومية بإشراف من كلية الهندسة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه رئيس جامعة القاهرة بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، والتسليم المرحلي لما تم الإنتهاء منه خلال الأيام المقبلة طبقا للمواصفات الفنية بواسطة اللجان المختصة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل منذ فترة على رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة للحفاظ على المباني والمنشآت من التعرض لأية مخاطر نتيجة الأعطال المتكررة والكثيرة لشبكة المياه والقضاء على المياه المتراكمة تحت سطح الأرض، مع فصل مسارات المياه عن مسارات كابلات الضغط المتوسط والمنخفض طبقا للشروط الفنية وعوامل الأمان وتحت إشراف لجنة ثلاثية من كلية الهندسة والإدارة الهندسية بالجامعة.