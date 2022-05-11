قبل انطلاقه.. إعلام القاهرة تنظم المؤتمر العلمي الدولي ورؤية مستقبلية للإصلاح

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤي مستقبلية للإصلاح والتطوير".

‏‎وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الاعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والارهاب الإلكتروني والإعلام الرقمي ودور الإعلام الديني والإعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.

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أما المحور السادس فيدور حول الاعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة.

ويطرح المحور الأخير قضايا الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.

‏‎ ويأتي المؤتمر هذا العام في اطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي (٥٠ عاما علي انشائها) والتي تقام في يوليو القادم.

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك للعام الثامن على التوالي بعد انتهاء شركة GIC من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لإدارات أمانة الجامعة، بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.



جاء ذلك خلال، اجتماع بحضور الدكتور محمد العطار القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن رئيس الجامعة، ومسؤولى المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001/ 2015، ومسئولى مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، ومديري الإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة.

وتتبع جامعة القاهرة مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة، والتي تتمثل في كفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة.