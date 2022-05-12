عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تنظم يوما رياضيا بالكلية ... اليوم

اداب القاهرة
اداب القاهرة

أعلنت اللجنه الرياضية بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن يوم رياضى للطلاب يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو الجارى .

وقال اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة القاهرة ، أن اللجنة الرياضية تنظم يوم رياضى للطلاب داخل ملعب كلية الزراعة بجانب ميدان الجيزة ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .

كما أكد اتحاد طلاب الكلية ، على ان الرياضات المتاحه خلال اليوم هى كرة القدم و كرة السلة و كرة الطائرة ، مشيرا إلى ان الاشتراك باليوم الرياضى لا يحتاج إلى رسوم او تكالفة على الطلاب .

على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، والتي تعتبر من أكبر المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة واستكمالًا للأعمال المتبقية بالمشروع بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته خلال شهر أبريل على تنفيذ المرحلة الثانية من المستشفى.

txt

قبل انطلاقه.. إعلام القاهرة تنظم المؤتمر العلمي الدولي ورؤية مستقبلية للإصلاح

txt

سياسة واقتصاد القاهرة : ترشيح مشروعات تخرّج لحضور مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

واستعرض التقرير الجولة التفقدية التي أجرتها الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، للوقوف على الوضع الحالي لمستشفى ثابت ثابت وما تم إنجازه بالمرحلة الأولى للمشروع والأعمال المتبقية، ورافقها خلال الجولة المهندس أحمد يوسف ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وممثلين عن الشركة المصرية المنفذة للمشروع، وممثلي الإدارة الهندسية بالمستشفيات.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات الخاصة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المستشفى، ومتابعة التجهيزات الطبية مع هيئة الشراء الموحد، واستكمال كافة الأعمال، كما ستقوم إدارة مستشفيات جامعة القاهرة بتذليل العقبات لضمان تشغيل المستشفى فى أقرب وقت ممكن وبدعم كامل من إدارة جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والإسراع في استكمال مستشفى ثابت ثابت حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.
 

جامعة القاهرة اللجنه الرياضية بكلية الاداب كلية الاداب جامعة القاهرة يوم رياضي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بسعر باهظ.. سوني تطلق هاتف Xperia 1 Mark IV بتقنيات ثورية

طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

بسبب عملية تجميل فاشلة.. سيدة تتعرض للتشويه وفسخ خطوبتها

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ.. 10 أدعية تساعد على عدم النسيان

لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي.. ماذا فعل مجلس الوزراء؟

زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ