آداب القاهرة تنظم يوما رياضيا بالكلية ... اليوم

أعلنت اللجنه الرياضية بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن يوم رياضى للطلاب يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو الجارى .

وقال اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة القاهرة ، أن اللجنة الرياضية تنظم يوم رياضى للطلاب داخل ملعب كلية الزراعة بجانب ميدان الجيزة ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .

كما أكد اتحاد طلاب الكلية ، على ان الرياضات المتاحه خلال اليوم هى كرة القدم و كرة السلة و كرة الطائرة ، مشيرا إلى ان الاشتراك باليوم الرياضى لا يحتاج إلى رسوم او تكالفة على الطلاب .

على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، والتي تعتبر من أكبر المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة واستكمالًا للأعمال المتبقية بالمشروع بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته خلال شهر أبريل على تنفيذ المرحلة الثانية من المستشفى.

واستعرض التقرير الجولة التفقدية التي أجرتها الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، للوقوف على الوضع الحالي لمستشفى ثابت ثابت وما تم إنجازه بالمرحلة الأولى للمشروع والأعمال المتبقية، ورافقها خلال الجولة المهندس أحمد يوسف ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وممثلين عن الشركة المصرية المنفذة للمشروع، وممثلي الإدارة الهندسية بالمستشفيات.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات الخاصة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المستشفى، ومتابعة التجهيزات الطبية مع هيئة الشراء الموحد، واستكمال كافة الأعمال، كما ستقوم إدارة مستشفيات جامعة القاهرة بتذليل العقبات لضمان تشغيل المستشفى فى أقرب وقت ممكن وبدعم كامل من إدارة جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والإسراع في استكمال مستشفى ثابت ثابت حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

